Vatan Partisi'nden Esenyurt'ta eylem! 'PKK'ya teslim etmeyeceğiz' pankartı astılar
Vatan Partisi'nin gençlik kolları tarafından Esenyurt İlçe Belediye binası önünde eylem yapıldı.
Özgür Özel genel başkanlığındaki CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Esenyurt Belediyesi’nde DEM Parti kontenjanından Ahmet Özer’i aday göstererek, kapalı kapılar ardında DEM Parti ile ittifak etti.
DEM Esenyurt ilçe binasında düzenlenen operasyonda PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın pankartlarının çıkması, yine ilçede DEM'liler tarafından yapılan mitingde PKK paçavralarının taşınması CHP'ye tepkileri arttırdı.
Vatan Partisi'nin 'Öncü Gençlik' grubu, bugün Esenyurt ilçesindekşi çirkin pazarlığa tepki gösterdi.
İlçe belediye binası önüne giden Vatan Partili gençler, "Esenyurt PKK’ya Teslim Edilemez” yazılı pankartı belediyeden sarkıttı. Gençler öte yandan aynı pankartı ellerinde de taşıdı.
Esenyurt Belediyesi önünde yapılan eylem Vatan Partisi Öncü Gençlik grubunun sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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