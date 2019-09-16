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Vatan Partisinden Diyarbakır annelerine destek

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi- Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tülin Oygür:- "Anaların önderliğinde milletin ta kalbinden yükselen 'teröre lanet' haykırışını ve aynı zamanda Türk ve Kürt yurttaşların kardeşliğini bütün dünyanın gözüne sokan bu direnişi, devletimizin kesin adımlarla sonuca ulaştırmasını millet olarak bekliyoruz"

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:10
Vatan Partisinden Diyarbakır annelerine destek

ANKARA (AA) - Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı önünde toplanan grup, "Anların isyanı, PKK'yı yenecek" pankartı açtı.

Genel Başkan Yardımcısı Tülin Oygür, grup adına yaptığı açıklamada, evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden çekip kurtarmak üzere annelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin 14'üncü gününde olduğunu anımsatarak, "Bu sabah itibarıyla PKK'nın elindeki çocuklarını ve PKK'nın kaçırdığı güvenlik görevlisi yakınlarını, en doğru adresten yani PKK'ya kadro temin eden HDP'den isteyen ailelerin sayısı 34 olmuştur." dedi.

Parti ve Öncü Kadın kolları olarak eyleme ilk gününden beri destek verdiklerini kaydeden Oygür, "Anaların önderliğinde milletin ta kalbinden yükselen 'teröre lanet' haykırışını ve aynı zamanda Türk ve Kürt yurttaşların kardeşliğini bütün dünyanın gözüne sokan bu direnişi, devletimizin kesin adımlarla sonuca ulaştırmasını millet olarak bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Annelerin HDP'ye olan tepki ve direnişleri ile bölge halkının, yıllardır yaşanan teröre karşı duruşta en doğru mevziyi belirlediklerini vurgulayan Oygür, "Vatan Partisi olarak anneleri direnişini desteklemeye ve bütün Türkiye'ye yaymaya kararlıyız. Bütün milletimizi aynı kararlılıkta tavır almaya davet ediyoruz." diye konuştu.




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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:10
  1. Diyarbakırlı annelere destek

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