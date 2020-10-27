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Aktüel Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Fransa'ya tepki
Aktüel

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Fransa'ya tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:42:26 -
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Fransa'ya tepki

ANKARA (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarıyla ilgili, "Hz. Muhammed'e saygı insanlığa ve medeniyete saygıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptığı yazılı açıklama ile Fransa'yı eleştiren Perinçek, İslam'a yönelik saygısızlıkları lanetledi.

Perinçek, "Bu küstahlığın Fransa'da devlet memurları tarafından sahnelenmesi, Fransa yöneticilerini sorumlu kılmaktadır." ifadelerini kullanarak, Hz. Muhammed'in büyük İslam dünyasının peygamberi olmasının ötesinde, insanlık tarihinde çığır açan büyük bir medeniyet devriminin önderi olduğunu kaydetti.

İslam devriminin devlet yönetiminde, ticarette, denizcilikte, felsefede, bilimde, sanatta, teknolojide, mimarlıkta, sağlıkta, şehircilikte batı medeniyetine büyük bir miras bıraktığına dikkati çeken Perinçek şöyle devam etti:

"Hz. Muhammed'in öğrencileri olan İbn-i Tufeyli'ler, Ebu Teymiyye'ler, El Kındi'ler, Feridüddin Attar'lar, El Cabir'ler, Razi'ler, El Harezmi'ler, İbn-i Sina'lar, İbn Rüşd'ler, Hafız'lar, Cami'ler, Biruni'ler, Firdevsi'ler, Kaşgarlı Mahmut'lar, Nizamülmülk'ler, İbn Haldun'lar, Batı biliminin öğretmenleri olmuşlardır. Cebir, kimya, logaritma gibi bilim disiplinleri, isimlerini Müslüman alimlerinden almıştır. Goethe, Marx, Engels, Tolstoy gibi batının büyük düşünür ve sanatçıları, Hz. Muhammed'in eşsiz kişiliğine duydukları saygıyı güçlü ifadelerle dile getirmişlerdir."

Perinçek, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a ABD'nin poplarını değil, 20. yüzyılın büyük Fransız besteci Debussy’nin Arabesque'lerini dinlemesi tavsiyesinde bulunarak, "O zaman umulur ki, İslam medeniyetinin değerini Debussy’nin nağmelerinden anlayabilir." ifadesini kullandı.

16. yüzyılda Mozart dahil, Türk Marşı olmayan Avrupalı bestecinin bulunmadığını vurgulayan Perinçek şunları kaydetti:

"Hz. Muhammed, insanlığın büyük değeridir. Ona saygısızlık, insanlığa ve medeniyete dil uzatmaktır. Hz. Muhammed, öyle bir medeniyet kurmuştur ki, orada Musevilik ve Hristiyanlık da saygın bir yere sahiptir. Bugün İslam dünyasında yüzbinlerce insanın adı, İsa'dır, Meryem'dir, Musa'dır. Başta Fransa olmak üzere Avrupa’da milyonlarca Müslüman yaşıyor. Avrupa’nın devlet adamları ülkelerinde barış ve istikrar istiyorlarsa, Müslümanların şeref ve haysiyetine dikkat etmek, onların değerlerine saygılı olmak durumundadırlar."

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