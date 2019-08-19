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Varto’da “1966 Varto Depremi Anma Paneli” düzenlendi

Muş’un Varto Dernekleri Federasyonu Başkanlığı tarafından 1966 yılında meydana gelen depremin yıldönümü nedeniyle “1966 Varto Depremi Anma Paneli” düzenlendi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:32
Varto’da “1966 Varto Depremi Anma Paneli” düzenlendi

Muş’un Varto Dernekleri Federasyonu Başkanlığı tarafından 1966 yılında meydana gelen depremin yıldönümü nedeniyle “1966 Varto Depremi Anma Paneli” düzenlendi.


Panel öncesi konuşan Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan, 53 yıl önce 6.9 şiddetinde meydana gelen Varto depreminde 2 bin 394 kişinin yaşamını yitirirken, bin 747 kişinin de yaralandığını hatırlattı. Soydan, "Deprem unutulan bir gerçek, bunu zaman zaman vatandaşlarımıza hatırlatmamız ve unutturmamız gerekiyor. 53 yıl önce 19 Ağustos 1966 günü saat 14.22’de 6.9 şiddetinde meydana gelen Varto depreminde ve diğer depremlerde yaşamını yitirenleri saygı ile anıyorum. İlçemizde, ilimizde, ülkemizde bir daha deprem yaşamamak en büyük temennimizdir. Şurası bir gerçek ki coğrafyamız deprem coğrafyası. Neredeyse insanlarımızın yüzde 90’ı deprem bölgesinde ikamet ediyor. İlçemiz Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu fay hattının kesiştiği yerde olması nedeniyle en riskli ilçelerdendir. Bu noktada deprem ile yaşama ve depreme karşı tedbir alma bilincini geliştirmek zorundayız. Yaşanacak olası depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini ortaya koymak ve her an benzer riskler ortaya çıktığında hazırlıklı olmak için bu tip etkinlikler büyük önem taşıyor. Bunun için hepimize düşen görevler vardır. Hedefimiz özellikle ‘deprem öldürmez bina öldürür’ sözünü aklımızdan çıkarmayarak hem kamu hem de özel sektör olarak yapacağımız tüm binaların kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamaktır" dedi.


Varto Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen panele Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan, panelistler Muş Alparslan Üniversitesi Öğeretim Üyesi Dr. İskender Dölek, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesinden Dr. Mehmet Furkan Şener, Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi As, Kızılay Muş Bölge Müdürü Baran Akar, Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nusrettin Özer, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Akdağ, kurum amirleri ile vatandaşlar ve muhtarlar katıldı.


Konuşmaların ardında Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan, panelistlere plaket verdi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:32
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