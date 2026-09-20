Milyonlarca hastayı doğrudan ilgilendiren uygulama başlıyor! İlaç kutularını açtığınızda şaşırmayın
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) düzenlemesiyle 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ilaç kutularındaki basılı prospektüs dönemi kapanarak Elektronik Kullanma Talimatı (e-KT) sistemine geçiliyor. Vatandaşlar artık ilaç bilgilerine kutu üzerindeki karekodları (QR kod) telefonlarına okutarak dijital ortamdan kolayca ulaşabilecek. Uzmanlar, kutulardan prospektüs çıkmamasının ilacın sahte veya açılmış olduğu anlamına gelmediğini belirterek milyonlarca vatandaşı bu yeni dijital dönem hakkında uyardı.