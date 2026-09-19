Özgür'ün hala umudu var! Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: İmamoğlu olmazsa o zaman…

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel konuşmasına, “Ancak şurada hassas bir şey söyleyeyim. İlk günden beri söylüyorum. Kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz. Mansur Bey kendisi 'Ekrem Bey'in iddiası devam ettikçe ben iddiamı çekiyorum' demişti. Sonuçta günün ruhuna uygun bir tutumdu. Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ve kendisi aday olmayı düşündükçe, hem bizim için, hem gelecek cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında sorumluluğu olanlar için hem de millet için çok önemli bir seçenek” ifadeleriyle devam etti.

YAVAŞ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Özel, Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği ve tartışmalara neden olan görüşmeyle ilgili de konuştu. Özel “Toplumun yüzde 60'ı Mansur Yavaş'ın gelecek seçimlerde cumhurbaşkanı olabileceğini söylüyorken, Mansur Yavaş’ın külliye ziyaretinden böyle özgüvensiz, 'AK Parti'ye geçecek' diyen de var, 'adaylıktan çekilecek' diyen de var. 'Erdoğan tam onu CHP'nin kuruluş gününde çağırdı' diyen de var. Yani bunların tamamını ben özgüven eksikliği olarak görüyorum. Sonuçta herkes kendi sürecini yönetiyor. Biz de kendi sürecimizi yönetiyoruz.