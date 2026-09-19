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Dünya Trump: Yalnızca yüksek IQ'lular başvursun! ABD Yapay Zeka Kuvvetlerini kuruyorum
Dünya

Trump: Yalnızca yüksek IQ'lular başvursun! ABD Yapay Zeka Kuvvetlerini kuruyorum

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Trump: Yalnızca yüksek IQ'lular başvursun! ABD Yapay Zeka Kuvvetlerini kuruyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ‘yapay zekanın insanlığın sonunu getireceği’ tartışmalarına sert tepki göstererek “Yıllar boyunca radikal solcu demokratlar tarafından ülkemizi ortadan kaldırmak amacıyla ortaya atılan pek çok sahte olay ve aldatmaca gördük. Rusya, Ukrayna, küresel ısınma, iki azil sahtekarlığı, kadın sporlarında erkekler ve şimdi de yapay zekanın yıkım ve tahribatı. ABD Başkanı olarak buna izin vermeyeceğim. İlk başkanlık dönemimde kurduğum ve muazzam bir başarı elde eden ABD Uzay Kuvvetleri gibi, ABD Yapay Zeka Kuvvetleri kuruyorum” dedi. Trump bu kuvvetlere yalnızca yüksek IQ'ya sahip kişilerin başvurması çağrısı da yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekaya yönelik artan endişelere ve ABD'nin yapay zeka politikasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her şey veri merkezlerine saldırılarla başladı. Ta ki insanlar, bu merkezlerin inşa edildikleri topluluklar için ne kadar zenginlik ve prestij sağladığını fark edene kadar. Bunların sonucu daha yüksek maaşlar, daha düşük vergiler ve daha güvenli sokaklar oldu. Şimdi tıpkı ‘küresel ısınma' terimini, çok daha geniş bir şüphe alanını kapsayan ‘iklim değişikliğine' çevirdikleri gibi, doğrudan yapay zekanın üzerine gidiyorlar. Biz bu inanılmaz sektörün büyümesini hiçbir şekilde engellemeyecek veya baskılamayacağız. Aksine, onu destekleyecek, yardım edecek ve büyümesini yakından takip edeceğiz" dedi.

YAPAY ZEKA İNTERNETTEN DAHA BÜYÜK BİR KEŞİF

ABD Başkanı, tüm bunlara rağmen potansiyel kötülükleri de gözetleyeceklerinin altını çizerek, "Bunu halihazırda mevcut olan ceza ve hukuk sistemimiz aracılığıyla çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Bu amaçla, tıpkı ilk başkanlık dönemimde kurduğum ve muazzam bir başarı elde eden ABD Uzay Kuvvetleri gibi, Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kuruyorum. Bu doğrultuda, yakın gelecekte ‘Yapay Zeka Çarı'nı' (Güvenlik Sorumlusunu) açıklayacağım. Yalnızca yüksek IQ'ya sahip kişiler başvurmalı" dedi.
Yapay zekanın sanayi devrimi veya internetin keşfi kadar önemli olduğunu kaydeden Trump, "Yapay zeka, bir sonraki Sanayi Devrimi ya da internet olacak; hatta bunlardan çok daha büyük ve etkili olacak. Ülkemizin GSYH'sinin yüzde 25'ine kadarını oluşturması mümkün. Çin'in ve dünyanın geri kalanının önündeyiz ve bunu böyle sürdürmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

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