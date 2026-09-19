  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yorumu kamuoyuna bıraktık! Hem CHP’li hem Atatürkçü hem de torbacı ABD’den dikkat çeken “Mekke İttifakı” açıklaması: İsrail’e karşı kurulmadı Uluslararası forex şebekesi çökertildi: İsrailli dolandırıcıların isimleri ortaya çıktı Yeni Parti’de isim pazarlığı krizi! Öztürk Yılmaz’dan Özgür Özel’e: Adaylığı ver, ismi al PKK yan çizdi! Öcalan özgür olmazsa silahları bırakmayız Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Dönemin Başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı Dr. Öğr. Üyesi Murat Bulut’tan Akit’e çarpıcı açıklamalar: Türkçeyi doğru kullanmak düşünceyi doğru aktarmaktır Bakan Bolat'tan AB'ye mesaj: Sağduyulu, rasyonel bir karar almalılar Kozinoğlu dosyasında bomba ayrıntı: 20 MİT görevlisi! Ülkesinin bağımsızlığı için savaşanlar suçlu ilan edildi
Gündem Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor: 4 kritik isim operasyonla gözaltına alındı
Gündem

Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor: 4 kritik isim operasyonla gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor: 4 kritik isim operasyonla gözaltına alındı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. İki ilde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ilivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ’da 4 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

Operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Bey gözaltına alındı.

Kozinoğlu’nun ölümünü duyuran kişi çok tanıdık çıktı
Kozinoğlu’nun ölümünü duyuran kişi çok tanıdık çıktı

Gündem

Kozinoğlu’nun ölümünü duyuran kişi çok tanıdık çıktı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik gelişme! Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik gelişme! Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı

Gündem

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik gelişme! Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltındaki 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltındaki 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gündem

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltındaki 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Dönemin Başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Dönemin Başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Gündem

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Dönemin Başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23