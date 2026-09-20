Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!
Ahiret inancının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu. Peki Türkiye'de ahirete inananların sayısı kaç?
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Ahiret inancının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu. Peki Türkiye'de ahirete inananların sayısı kaç?
AHİRET İNANCI İNSANLARDA GÜVEN OLUŞTURUYOR Ahiret inancı, birçok toplumda derin köklere sahip olan ve insanların yaşamlarına anlam katan önemli bir kavramdır. Dünya genelinde yapılan araştırmalar, bazı ülkelerde ahiret inancının diğerlerine göre daha yaygın olduğunu göstermektedir. Bu inanç, insanların ölümden sonra bir yaşam olduğuna dair güçlü bir güvence sağlar ve bu da onların günlük yaşamlarını şekillendirir.
TÜRKİYE'DE AHİRETE İNANLARIN YÜZDESİ ORTAYA ÇIKTI Endonezya, ahiret inancının en yoğun yaşandığı ülkelerden biridir. Halkın büyük bir kısmı, ölümden sonra bir yaşam olduğuna inanmakta ve bu inanç, onların dini ve kültürel pratiklerinde önemli bir yer tutmaktadır. Benzer şekilde, Türkiye’de de ahiret inancı oldukça yaygındır. Yapılan araştırmalara göre, Türk halkının büyük bir çoğunluğu ahirete inanmakta ve bu inanç, onların manevi yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır.
AHİRET İNANCI EN YÜKSEK OLAN ÜLKE AÇIKLANDI Brezilya da ahiret inancının güçlü olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Bu inanç, onların yaşamlarına anlam katmakta ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmektedir. Ahiret inancı, bu ülkelerde sadece bireysel bir inanç olmaktan öte, toplumsal bir olgu olarak da karşımıza çıkmaktadır Dünya Değerler Araştırmasına göre ahiret inancı en yüksek olan ülke açıklandı...
İŞTE AHİRET İNANCININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE!
20) BREZİLYA YÜZDE 56.7
19) KANADA YÜZDE 56.9
18) TAYLAND YÜZDE 57.1
17) VENEZUELA YÜZDE 57.2
16) İZLANDA YÜZDE 58
15) ARJANTİN YÜZDE 58.2
14) ABD YÜZDE 68.2
13) MEKSİKA YÜZDE 70.8
12) ENDONEZYA YÜZDE 73.5
11) MALEZYA YÜZDE 81.9
10) ETİYOPYA YÜZDE 82.4
9) NİJERYA YÜZDE 83.1
8) FİLİPİNLER YÜZDE 83.8 Katoliklerin çoğunluğunu oluşturduğu Filipinler, tek Hristiyan ülke olarak ilk 10'da yer aldı.
7) MISIR YÜZDE 88.1
6) PAKİSTAN YÜZDE 89.3
5) İRAN YÜZDE 91.3
4) TÜRKİYE YÜZDE 91.8
3) LİBYA YÜZDE 95.5
2) FAS YÜZDE 96.2
1) BANGLADEŞ YÜZDE 98.8/ kaynak: haber7
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