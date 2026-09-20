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İslam
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Yeniakit Publisher
Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

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Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

Ahiret inancının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu. Peki Türkiye'de ahirete inananların sayısı kaç?

#1
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

AHİRET İNANCI İNSANLARDA GÜVEN OLUŞTURUYOR Ahiret inancı, birçok toplumda derin köklere sahip olan ve insanların yaşamlarına anlam katan önemli bir kavramdır. Dünya genelinde yapılan araştırmalar, bazı ülkelerde ahiret inancının diğerlerine göre daha yaygın olduğunu göstermektedir. ​ Bu inanç, insanların ölümden sonra bir yaşam olduğuna dair güçlü bir güvence sağlar ve bu da onların günlük yaşamlarını şekillendirir.

#2
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

TÜRKİYE'DE AHİRETE İNANLARIN YÜZDESİ ORTAYA ÇIKTI Endonezya, ahiret inancının en yoğun yaşandığı ülkelerden biridir. Halkın büyük bir kısmı, ölümden sonra bir yaşam olduğuna inanmakta ve bu inanç, onların dini ve kültürel pratiklerinde önemli bir yer tutmaktadır. Benzer şekilde, Türkiye’de de ahiret inancı oldukça yaygındır. Yapılan araştırmalara göre, Türk halkının büyük bir çoğunluğu ahirete inanmakta ve bu inanç, onların manevi yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır.

#3
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

AHİRET İNANCI EN YÜKSEK OLAN ÜLKE AÇIKLANDI Brezilya da ahiret inancının güçlü olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Bu inanç, onların yaşamlarına anlam katmakta ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmektedir. Ahiret inancı, bu ülkelerde sadece bireysel bir inanç olmaktan öte, toplumsal bir olgu olarak da karşımıza çıkmaktadır Dünya Değerler Araştırmasına göre ahiret inancı en yüksek olan ülke açıklandı...

#4
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

İŞTE AHİRET İNANCININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE!

#5
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

20) BREZİLYA YÜZDE 56.7

#6
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

19) KANADA YÜZDE 56.9

#7
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

18) TAYLAND YÜZDE 57.1

#8
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

17) VENEZUELA YÜZDE 57.2

#9
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

16) İZLANDA YÜZDE 58

#10
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

15) ARJANTİN YÜZDE 58.2

#11
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

14) ABD YÜZDE 68.2

#12
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

13) MEKSİKA YÜZDE 70.8

#13
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

12) ENDONEZYA YÜZDE 73.5

#14
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

11) MALEZYA YÜZDE 81.9

#15
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

#16
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

10) ETİYOPYA YÜZDE 82.4

#17
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

9) NİJERYA YÜZDE 83.1

#18
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

8) FİLİPİNLER YÜZDE 83.8 Katoliklerin çoğunluğunu oluşturduğu Filipinler, tek Hristiyan ülke olarak ilk 10'da yer aldı.

#19
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

7) MISIR YÜZDE 88.1

#20
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

6) PAKİSTAN YÜZDE 89.3

#21
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

5) İRAN YÜZDE 91.3

#22
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

4) TÜRKİYE YÜZDE 91.8

#23
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

3) LİBYA YÜZDE 95.5

#24
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

2) FAS YÜZDE 96.2

#25
Foto - Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

1) BANGLADEŞ YÜZDE 98.8/ kaynak: haber7

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