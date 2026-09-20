Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!

AHİRET İNANCI İNSANLARDA GÜVEN OLUŞTURUYOR Ahiret inancı, birçok toplumda derin köklere sahip olan ve insanların yaşamlarına anlam katan önemli bir kavramdır. Dünya genelinde yapılan araştırmalar, bazı ülkelerde ahiret inancının diğerlerine göre daha yaygın olduğunu göstermektedir. ​ Bu inanç, insanların ölümden sonra bir yaşam olduğuna dair güçlü bir güvence sağlar ve bu da onların günlük yaşamlarını şekillendirir.