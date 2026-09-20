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Dünya
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Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den iki il listeye girdi!

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Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den iki il listeye girdi!

Numbeo, dünyadaki suç oranı ve yaşam kalitesini baz alarak en güvenli şehirleri sıraladı. İşte Türkiye'den 5 ilin seçildiği o liste...

#1
Foto - Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den iki il listeye girdi!

Dünyanın En Güvenilir Şehirleri listesinde yıllardır zirveyi kimseye kaptırmayan Abu Dabi listeyi Asya ülkelerine kaptırırken Türkiye’den de 5 şehir listeye girmeyi başardı.

#2
Foto - Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den iki il listeye girdi!

ÇİN ZİRVEYE YERLEŞTİ Numbeo’nun hazırladığı listeye göre 2026 Güvenlik Endeksi kapsamında 89,2 puan ile zirveye Çin’in liman kenti Qingdao otururken listenin ikinci sırasında Abu Dabi yer aldı.

#3
Foto - Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den iki il listeye girdi!

Listenin 3. sırasında Katar’ın başkenti Doha ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah kenti 84,5 puanla sıralamayı paylaştı.

#4
Foto - Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den iki il listeye girdi!

Dubai listede 5. sırada 83,9 puanla ye alırken Tayvan’ın başkenti Taipei’de 83,5 puan ile altıncı oldu.

#5
Foto - Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den iki il listeye girdi!

Listenin ilk onunda ise Manama, Muscat, The Hauge, Utrecht kenti yer aldı.

#6
Foto - Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den iki il listeye girdi!

TÜRKİYE'DEN 3 ŞEHİR LİSTEYE GİRDİ Türkiye’nin de listede yer alması dikkat çekerken turizmin başkenti Antalya’da 70,7 puan ile 71. basamağa yükseldi. Bursa’da Antalya’ya yakın puan alarak listede yerini aldı.

#7
Foto - Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den iki il listeye girdi!

Ege’nin incisi İzmir’de 66,8 puan ile dünya sıralamasında 93. sıraya yerleşti.

#8
Foto - Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den iki il listeye girdi!

Başkent Ankara, 60,5 puanla dünya sıralamasında 136. basamakta yer aldı ve Türkiye'nin en güvenli kentleri arasında dördüncü sıraya yerleşti.

#9
Foto - Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den iki il listeye girdi!

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri arasında yerini alan İstanbul listenin 171. sırasında yerini aldı. 16 milyondan fazla nüfusa sahip olan, ülkenin ekonomi merkezi olan şehir listede İzmir, Bursa ve Ankara’ya göre listenin gerisinde kaldı./ kaynak: yasemin

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