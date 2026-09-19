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Gündem Batman’da otobüste akılalmaz yöntem! Röntgen gerçeği ortaya çıkardı
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Batman’da otobüste akılalmaz yöntem! Röntgen gerçeği ortaya çıkardı

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Batman’da otobüste akılalmaz yöntem! Röntgen gerçeği ortaya çıkardı

Batman’da narkotik polisinin kent girişinde durdurduğu otobüste gözaltına alınan yabancı uyruklu yolcu, hastaneye götürüldü. Çekilen röntgende şüphelinin midesinde uyuşturucu olduğu belirlendi. Tıbbi müdahaleyle şüphelinin midesinden 253,22 gram eroin çıkarılırken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent girişinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan kontroller sırasında yabancı uyruklu bir yolcudan şüphelenen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Röntgende ortaya çıktı

Şüpheli, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla hastaneye götürüldü. Burada çekilen röntgen, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan yöntemi ortaya çıkardı.

Yapılan incelemede şüphelinin midesinde yabancı cisimler tespit edildi. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından tıbbi müdahale gerçekleştirildi.

Midesinden 253 gram eroin çıkarıldı

Tıbbi müdahale sonucunda şüphelinin midesinden toplam 253,22 gram eroin çıkarıldı.

Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, şüpheli hastanedeki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

Mahkeme tutukladı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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