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Letonyalı turist Van’da İslamiyet’i seçti

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IHA Giriş Tarihi:

Letonyalı turist Van’da İslamiyet’i seçti

Van’ın Gevaş ilçesini ziyaret eden Letonya uyruklu Andyejs Mozajevs, yaptığı araştırmalar ve gezi sırasında edindiği bilgiler sonrası İslamiyet’i kabul etme kararı aldı.

#1
Foto - Letonyalı turist Van’da İslamiyet’i seçti

Mozajevs’in ilçe müftülüğüne başvurması üzerine, tarihi İzzettin Şir Camii’nde bir ihtida programı organize edildi. Gevaş İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Gevaş Kaymakamı Ali Osman Bulat, İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, kurum amirleri ve cami cemaati katıldı.

#2
Foto - Letonyalı turist Van’da İslamiyet’i seçti

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, İslam dininin barış, adalet ve sevgi temelleri üzerine kurulu olduğunu belirterek, dinimizin temel prensiplerini aktardı.

#3
Foto - Letonyalı turist Van’da İslamiyet’i seçti

Konuşmanın ardından Müftü Geylani’nin rehberliğinde cemaat huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Mozajevs, Müslüman oldu ve "Veysel" ismini aldı.

#4
Foto - Letonyalı turist Van’da İslamiyet’i seçti

İhtida merasiminin ardından Kaymakam Ali Osman Bulat ve İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, İslamiyet'i seçen Veysel'i tebrik ederek resmi İhtida Belgesi’ni teslim etti. Kendisine ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan yabancı dilde Kur’an-ı Kerim meali ve temel dini bilgileri içeren kapsamlı bir kitap seti hediye edildi. Tören, yapılan dua ve katılımcıların tebriklerinin ardından sona erdi.

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