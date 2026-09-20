Letonyalı turist Van’da İslamiyet’i seçti

İhtida merasiminin ardından Kaymakam Ali Osman Bulat ve İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, İslamiyet'i seçen Veysel'i tebrik ederek resmi İhtida Belgesi’ni teslim etti. Kendisine ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan yabancı dilde Kur’an-ı Kerim meali ve temel dini bilgileri içeren kapsamlı bir kitap seti hediye edildi. Tören, yapılan dua ve katılımcıların tebriklerinin ardından sona erdi.