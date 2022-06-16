Varsayımları bitmedi! Bülent Arınç'tan yeni FETÖ skandalı

Bülent Arınç, bugün Ankara'da Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısına katıldı. Türkiye'nin siyaset yapısına dair açıklamalarda bulunan Arınç, konuşmasında AK Partili siyasetçileri eleştirerek FETÖ skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Bir FETÖ skandalı daha

Geçmişte yaptığı açıklamalarda KHK ile ihraç edilen Fetöcüler için 'Cübbemi giyesim geliyor. Görevinden ihraç edilenlerin pompacı olduğunu görünce için yanıyor’ diyen ancak tek bir örnek gösteremeyen Bülent Arınç, enteresan bir açıklama daha yaptı. Bir varsayım üzerinden yola çıkan Arınç plakası FG olanın başına gelir diyerek skandallarına bir yenisini ekledi. Arınç, Türkiye demokrasisinde paronaya olduğunu iddia ederek “Niye buraya gelemesin bazı insanlar? Paranoya var: ‘Orada olursam mahvoldum, bittim.’Bu paranoya şu anki demokrasinin en büyük handikaplarından birisi. Bu paranoya öyle bir hale geldi ki, biraz önce birisinin isimi dikkatimi çekti. Buradaysa ondan özür dileyerek örnek vermek istiyorum. Adı Fetullah idi. Sakallıydı arkadaşımız. Soyadını tam okuyamadım Gü ile başlıyordu. İnşallah Gülen değildir. Bu nedir? Bu bir paranoyadır. Arabasının plakası FG olduğu için ‘Sen bu aracının plakasını değiştir. Başına çok iş gelir’ denilen bir Türkiye’deyiz.” ifadesini kullandı.