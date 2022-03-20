Vardy'nin isteği pes dedirtti!

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı Jamie Vardy ilginç bir istekle gündeme geldi. Evinde penguen beslemek istediğini söyleyen İngiliz yıldıza tepkiler yağdı.

Sheffield Wednesday'den 16 yaşında kovulan ve Premer Lig şampiyonluğuna uzanan hikayesiyle dikkatleri çeken Jamie Vardy, ilginç istekleriyle şaşırtmaya devam ediyor. İngiliz yıldız bu kez evinde kutup hayvanı olan penguen beslemek istediğini söyledi.

Mirror'da yer alan haberde Jamie Vardy evde beslemek için penguen ya da zürafa arıyor. Ancak Hayvanlara Etik Muamele ile Mücadele (PETA)'den yıldız oyuncuya tepki gecikmedi.

Sun'a konuşan Vardy, "Garip gelecek ama bahçede bakabileceğim penguen arıyorum. Henüz bulamadım ancak Zürafa ve benzeri hayvanları alabileceğim yerler buldum." dedi.

Hayvan hakları savunucuları ise Vardy'nin yaptığı davranışın doğru olmadığını ifade etti.

PETA üyesi Elisa Allen, Vardy için, "Tabii ki hayvanların oyuncak ya da bahçe hayvanı olmadığını biliyor. Egzotik hayvan satışı dünyadaki en büyük cezalardan biri." ifadelerini kullandı.