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Spor VAR hangi pozisyonda devreye girecek?
Spor

VAR hangi pozisyonda devreye girecek?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük karşılaşmasında siyah-beyazlılar Caner Erkin'in çizgiden çıkarttığı pozisyon sonrası uzun süre boyunca penaltı itirazında bulundu. VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 16:57:00 -
VAR hangi pozisyonda devreye girecek?


Beşiktaş - Fatih Karagümrük karşılaşmasında siyah-beyazlılar Caner Erkin'in çizgiden çıkarttığı pozisyon sonrası uzun süre boyunca penaltı itirazında bulundu. VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Siyah-beyazlı ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Maç 0-0 devam ederken mücadelenin 11. dakikasında siyah-beyazlılar etkili bir atak geliştirdi.

Hakem devam dedi

Salih Uçan'ın vuruşunda Caner Erkin ağlara giden topu son anda engelledi. Beşiktaşlı futbolcular, Caner Erkin'in çizgide müdahalesi sonrası penaltı bekledi.

VAR'dan herhangi bir uyarı gelmezken, siyah-beyazlı futbolseverler hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemlerine büyük tepki gösterdi.

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