VAR, bu sistemle ‘var’ olabilecek mi?
Geçtiğimiz günlerde TFF’den yapılan açıklama yine gündemin birinci konusu olarak kendine yer buldu. Türkiye Futbol Federasyonu, hakem atama ve VAR sisteminde değişikliğe gidileceğini açıkladı. Buna göre; yeni dönemde VAR’ın başına gerekli görülmesi halinde yabancı hakemlerin gelebileceğini açıkladı...
Geçtiğimiz günlerde TFF’den yapılan açıklama yine gündemin birinci konusu olarak kendine yer buldu. Türkiye Futbol Federasyonu, hakem atama ve VAR sisteminde değişikliğe gidileceğini açıkladı. Buna göre; yeni dönemde VAR’ın başına gerekli görülmesi halinde yabancı hakemlerin gelebileceğini açıkladı...
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