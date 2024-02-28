  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor VAR böyle iflas etmiş işte: Açıkladılar! Büyük sürpriz gerçekleşti: Fahiş hatalar sonrası..
Spor

VAR böyle iflas etmiş işte: Açıkladılar! Büyük sürpriz gerçekleşti: Fahiş hatalar sonrası..

Yeniakit Publisher
2024-02-28 11:15:00 -
VAR böyle iflas etmiş işte: Açıkladılar! Büyük sürpriz gerçekleşti: Fahiş hatalar sonrası..

VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa etmiştir. Tolga Özkalfa'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.

VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa etmiştir. Tolga Özkalfa'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.

Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK Üyeliği görevine Dr. Cem Satman getirilmiştir. Dr. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

VAR'dan Sorumlu MHK Üyesi Dr. Cem Satman kimdir?

1976 yılında Ankara'da doğan Cem Satman, Ankara Demirspor altyapısında futbol oynamıştır. Ankara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Lisans, yine Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitim Psikolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora, İngiltere'de de dil eğitimi, öğrenimi görmüştür.

14 yıldır Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Dr. Cem Satman, Süper Lig ve FIFA Yardımcı Hakemliği görevleri yapmıştır. Futbol hakemliği, eğitim ve eğitim psikolojisi alanlarında çevirilerini ve yazarlığını yaptığı eserleri ve bilimsel makaleleri olan Dr. Cem Satman, TFF bünyesinde de görev yapan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in fitness ekibinde de yer almaktadır. Satman evli ve bir çocuk babasıdır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23