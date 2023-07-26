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Dünya Vanuatu açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem
Dünya

Vanuatu açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-07-26 21:17:00 -
Vanuatu açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan Vanuatu açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu’nun Sanma eyaletinde yer alan Espiritu Santo Adası’ndaki Port Olry’nin 95 kilometre doğu-kuzeydoğusunda 10 kilometre derinlikte 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremde henüz mal ve can kaybına ilişkin açıklama yapılmazken, tsunami uyarısı ise verilmedi.

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