VANTSO’dan, TOBB Hayati Yazıcı Fen Lisesi açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) yönetimi, önceki gün Van’daki TOBB Hayati Yazıcı Fen Lisesinin açılışının mevcut TOBB yönetimi ve TSO yönetiminden habersiz şekilde yapılmasının kendilerini üzdüğünü belirtti.

VANTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, “2014 yılında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) ve Van Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında, dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı adına, 200 öğrencinin kalabileceği yurt ve 24 derslikli bir fen lisesi yapılmasına karar verilmişti. 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayan ve 2019-2020 yılında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve okula adını veren dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın davet edilerek açılışı planlanan okulun, 9 Eylül itibari ile ne TOBB, ne Van Ticaret ve Sanayi Odası, nede adı geçen bakanımızın haberi olmadan apar topar Milli Eğitim Müdürlüğü ve il bürokrasinin durumdan vazife çıkararak açılışının yapılması tarafımızca derin üzüntü ve şaşkınlıkla karşılanmıştır. Başta Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere il bürokrasisinin durumdan vazife çıkararak hiçbir dahili olmadan bu okulun yapımı ile ilgili söylemlerini kabul etmiyoruz. Bütün finansmanı odamız üyelerinin ve Türkiye iş dünyasının aidatları ile gerçekleşen bu okulun, ilimize kazandırılmasında odamızın büyük emeği vardır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,okulun ilimize yapılmasında emeği olan TOBB Başkanımızın ve okulun yapımı ile ilgili taraf olan Van Ticaret ve Sanayi Odasının görmezden gelinerek, açılış programına dahil edilmemesi büyük bir skandaldır” denildi.

Açıklamanın devamında ise “Van Ticaret ve Sanayi Odası, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimiz ve bölgemizin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında aynı çabayı göstermeye devam edecektir. Kaldı ki şimdiye kadar Bir ilköğretim, bir lise yapılmış olması ile birlikte her yıl eğitim öğretim yılı başında ihtiyaç sahibi öğrencilere katkı sunmaktayız. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, okulun yapımını üstlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası ve değerli Başkanımızın katılımları ile okulumuzun açılışını tekrardan yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. Ancak; ilimiz bürokratları ve bazı işgüzarların verilen emeklerin görmezden gelinerek takındıkları bu tutumlarını, maaşını bu kesimin ödediği vergiler ile alan bürokratların, şehri için çaba gösteren kesimleri görmezden gelen tavırlarını gözden geçirmelerini bekliyoruz. Spesifik olarak Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde sergilenen bu tavrın diğer kurumlara da sirayet etmeden gerekli duyarlılığın gösterileceğine olan inancımızla takdiri Van Kamuoyuna bırakıyoruz” ifadelerine yer verildi.