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VANTB Başkanı Nayif Süer, eksi 40 derecede üretilen domates serasını ziyaret etti

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer ve yönetimi, Çaldıran’da faaliyet gösteren jeotermal domates serasını ziyaret ederek, yetkililerinden son durumu hakkında bilgi aldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:02
VANTB Başkanı Nayif Süer, eksi 40 derecede üretilen domates serasını ziyaret etti

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer ve yönetimi, Çaldıran’da faaliyet gösteren jeotermal domates serasını ziyaret ederek, yetkililerinden son durumu hakkında bilgi aldı.


Proje Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Taşkın, Türkiye’nin en soğuk ilçesi Çaldıran’da sıfırın altında 40 dereceyi aşan zorlu iklim koşullarında yılda bin- bin 300 ton üretim yapıldığını söyledi. Jeotermal sera hakkında değerlendirmelerde bulunan VANTB Başkanı Süer, çoğu kadınlardan oluşan 40 kişiye aş kapısı olan tesiste her detay düşünülmüş. Bu proje ilimizde jeotermal kaynaklarımız hakkında büyük bir farkındalık oluşturmuş, bu kaynakların ekonomiye kazandırılması için öncü olmuştur” dedi.


Serada çalışanlarla bir süre sohbet eden Süer, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Agrovan domatesinin Van pazarında kalitesini ispatladığını, bundan böyle yurtdışındaki tezgahlarda yerini alarak, uluslararası bir marka olma yolunda ilerlemesi gerektiğini iletti.



Süer sözlerini şöyle sürdürdü;


"Bu proje fikir aşamasından uygulamasına kadar çok meşakatli bir sürecin ve mesainin sonucudur. Bölgeye yakışır, böylesi güzel bir işletmeyi ilimize kazandıran başta Yusuf Bey olmak üzere tüm çalışanları kutluyorum. Bize düşen yerli markamız Agrovan’ı satın alarak, tüketimini teşvik etmektir. Jeotermal sera işletmesistandartların çok üstünde, gurur duyduğumuz bir projedir. Her zaman destekçisi ve takipçisi olacağız.”

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:02
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