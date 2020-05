Van’ın Yasin Börü’leri! HDP/PKK’Nın Vefa Sosyal destek grubu saldırısına tepki

Hasan Eğrigöz Ankara

Hendek olaylarında komşularına et dağıtan Yasin Börü’yü hunharca şehit eden, insanlık düşmanı PKK’lı teröristler, şimdi de salgın sebebiyle zor zamanlar geçiren yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini şehit etti. Şehit dernekleri menfur olaya sert tepki gösterdi.

“PKK, insanlık düşmanıdır HDP onun yandaşıdır”

PKK’nın son zamanlarda Kürtleri daha çok hedef almaya başladığını vurgulayan Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şunları dile getirdi: “PKK terör örgütü son zamanlarda Kürtlere yönelik saldırılarını artırmaya başladı. Bunun sebebi de Kürtlerin HDP’den kopmaya başlamasıdır. Bir kez daha gördük ki, HDP/PKK’nın hedefinde Kürtler var. Kürtlere su götürene bile tahammül edemiyorlar. Terör örgütü PKK insanlık ve Kürt düşmanıdır. Bütün dünya koronavirüs pandemisi ile uğraşırken PKK, bu sefer tamamen insanlık namına çalışan gönüllü olarak çalışan kardeşlerimizi hedef almıştır. Her zaman dile getirdiğimiz gibi PKK terör örgütü geçmişte de olduğu gibi bugün de gerçek yüzünü ortaya koymuştur. PKK ile iş birliği içinde olan HDP ise kendisinin Kürtlerin temsilcisi olduğunu söylüyor. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. İş birliğinde olduğu terör örgütü Kürtleri katlediyor. İnsanlığa saldırıyor tek bir şey bile demiyorlar.” 5 HDP’li belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili de konuşan Kandemir, “Biz her zaman söylüyoruz. HDP’li her belediyenin örgütle ilişkisi açıktır. Para aktarıyorlar. Bu yapılan yerindedir. Sonuna kadar destekliyoruz” ifadesini kullandı.

“HDP’yi artık meclis’te görmek istemiyoruz”

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, şu değerlendirmede bulundu: “PKK, Kürtlerin, Müslümanların, insanlığın düşmanıdır. O şehit ettikleri insanlar, ihtiyaç sahiplerine yardım götürüyordu. Kürtlere yardım götürüyordu onlar. HDP Vefa Sosyal Destek Grubu’nun nereden geçeceğini biliyor. Bunu da PKK’ya bildiriyor. Şehit yakınlarının, gazilerin ortak dileğidir; HDP kapatılsın. Bizim verdiğimiz vergilerle HDP’lilere maaş veriliyor. Bunlara değil maaş, bir an önce gazi Meclis’ten atılması gerekiyor. Madem HDP Kürtlerin temsilcisi o zaman Kürtleri, Kürtlere yardım götüreni katleden PKK ile neden işbirliğinde? Artık HDP’yi Meclis’te görmek istemiyoruz. Onları savunanı da istemiyoruz. CHP de artık kendine çeki düzen versin. HDP’nin kimlerle kol kola olduğu ortada. CHP Meclis’e taşıdığı partiyi görsün! Bu vebal CHP’nin de boynunda.” HDP’li belediyelere atanan kayyımlara ilişkin de konuşan Yavuz, “Şehit yakınlarını, gazileri işten çıkarıp PKK’ya para aktaran HDP’li belediyelere kayyum atılması yerindedir. Her türlü desteği veriyorlar. PKK’lıları dahi işe alıyorlar. Görevden alınmayacaklar da ne olacak?” dedi.