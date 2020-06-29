Vanilya nelere iyi geliyor? Vanilyanın inanılmaz faydaları...

Salep ailesine ait güçlü bir antidepresan etkiye sahip olan vanilya, birçok hastalığa iyi geliyor. Uzmanlar, vanilyanın özellikle psikolojik rahatsızlıklara çok iyi geldiğini vurguluyor. Hoş kokusu ile kozmetik ve gıda sektöründe önemli bir yeri olan vanilya, asit dengeleyici özelliği sayesinde mideyi rahatlatıyor.

Peki vanilya nelere iyi geliyor? İşte vanilyanın inanılmaz faydaları...

- Bağışıklık direncini arttırır, hastalıklara karşı vücudu korur.

- Mide asidini dengeler; hazımsızlık, şişlik ve yanma gibi sorunların yaşanmasını önler.

- Mide kaslarını güçlendirir, kusma sorununu engeller.

- Afrodizyak özelliği sayesinde vücudun günlük ihtiyacı olan enejiyi verir.

- Uçucu yağlar arasında yer alan vanilya yağı, ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar.

- Yapılan araştırmalar, vanilya yağının kırışıklık ve yaşlanma gibi problemleri geciktirdiğini göstermiştir.

- Ayrıca vanilya yağı, alerjik rekasiyonlar sonrası sürüldüğünde kızarıklık ve kaşıntı gibi sorunların belirtilerini azaltır.