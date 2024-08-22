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Gündem Vaniköy’deki kaçak yapı skandalı! CHP’li belediyeler çevreyi ranta kurban etti Muhalif Enver Aysever bile skandala sessiz kalamadı
Gündem

Vaniköy’deki kaçak yapı skandalı! CHP’li belediyeler çevreyi ranta kurban etti Muhalif Enver Aysever bile skandala sessiz kalamadı

Yeniakit Publisher
2024-08-22 21:59:00 -
Vaniköy’deki kaçak yapı skandalı! CHP’li belediyeler çevreyi ranta kurban etti Muhalif Enver Aysever bile skandala sessiz kalamadı

CHP'ye yakın gazeteci Enver Aysever, Vaniköy'deki kaçak yapı skandalı ile ilgili suskun kalan muhalif gazetecileri eleştirerek, "İnsanın ilkesi olur. Roma’ya belediye başkanının tatil çantası olarak gidersen hesap soramazsın," ifadelerini kullandı.

CHP'ye yakın gazeteci Enver Aysever, Vaniköy'deki kaçak yapı skandalı konusunda sessiz kalan muhalif gazetecilere sert çıkarak, "İnsanın ilkesi olur. Roma’ya belediye başkanının tatil çantası olarak gidersen hesap soramazsın," dedi. Bu çarpıcı eleştiri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluğundaki bu çevre felaketi karşısındaki utanç verici savunmasını da gözler önüne serdi. İBB'nin telaşla "Biz bu kadarına izin vermemiştik aslında," şeklindeki aciz açıklaması, CHP'nin çevre duyarlılığı konusundaki ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Bu açıklamalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yetki ve sorumluluk alanında gerçekleşen bu vahim olayla ilgili yaptığı savunmayı da tartışmaya açtı. CHP'li İBB, telaşlı bir şekilde, "Biz bu kadarına izin vermemiştik aslında," diyerek kendini savunmaya çalıştı.

"Bu asırlık anıt ağaçlardan kaç tanesinin kesilmesine izin verdiniz?"

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in paylaştığı önceki ve sonraki görüntüler, Vaniköy’de yapılan kaçak yapının inşaat sürecinde çok sayıda ağacın kesildiğini ortaya koydu.

ÖNCESİ

SONRASI


ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’li Üsküdar Belediyesi'nin bu duruma nasıl göz yumduğu ve İstanbul’un yeşil alanlarının ranta kurban edilmesine nasıl izin verdiği ciddi bir eleştiri konusu haline geldi. Muhalif gazetecilerin sessizliği de durumu daha da karmaşık hale getirirken, bu sessizliğin arkasındaki nedenler sorgulanmaya başlandı. Vaniköy’de yaşanan bu olay, CHP’nin çevre politikalarına olan güveni sarsarken, İBB ve Üsküdar Belediyesi'nin çevreyi koruma konusundaki sorumluluklarını yerine getirip getirmediği de tartışmaya açıldı.

Skandal

CHP'ye yakın gazeteci Enver Aysever, Vaniköy'deki kaçak yapı skandalı konusunda sessiz kalan muhalif gazetecilere sert çıkarak, "İnsanın ilkesi olur. Roma’ya belediye başkanının tatil çantası olarak gidersen hesap soramazsın," dedi. Bu çarpıcı eleştiri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluğundaki bu çevre felaketi karşısındaki utanç verici savunmasını da gözler önüne serdi. İBB'nin telaşla "Biz bu kadarına izin vermemiştik aslında," şeklindeki aciz açıklaması, CHP'nin çevre duyarlılığı konusundaki ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.

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