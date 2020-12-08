Vaniköy Camii'ndeki yangında sıcak gelişme! Kusurlu bulundular
Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermediği için kusurlu bulundu.
İstanbul'daki tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangınla ilgili bilirkişi raporu açıklandı. Soruşturma çerçevesinde hazırlanan raporda yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi.
Yangında kasıt olmadığı ifade edilen raporda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli önlemleri almakta yeterli dikkati göstermediği için kusurlu bulundu.
Vaniköy Camii, 15 Kasım'da çıkan yangın sebebi ile büyük hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmişti.
Yalılar arasında bulunuyor
Üsküdar Kandilli'de Vaniköy Caddesi'ndeki yalıların arasında bulunan cami, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665 yılında yapıldı.
Sultan I. Mahmut zamanında da hünkar mahfili eklenilen caminin tek minaresi ve şerefesi bulunuyor. Cami, dikdörtgen planlı, duvarları kagir ve kırma yapılı bir özelliğe sahip.