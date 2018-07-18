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Van'dan acı haber geldi!

Van'da üç gün önce bir eve düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan özel harekat polisi Ahmet Altun (22), şehit oldu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:48
Van'dan acı haber geldi!

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine 15 Temmuz günü sabaha karşı, Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan özel harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Karanlıktan faydalanıp kaçmaya çalışan 2 terörist, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı. Çatışmada yaralan 3 Özel Harekat polisi hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren polis memurlarından Ahmet Altun, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şehit olan polis memuru Altun'un Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:48
  1. Van
  2. Kahramanmaraş
  3. van
  4. Özel Harekât Polisi
  5. şehit

YORUM YAZ

  • YavuzYavuz23 dk önce
    Doğuya Türkmen kardeşlerimiz yerleştirilsin.
  • maraşlımaraşlı14 dk önce
    Allah cc rahmet eylesin peygamberimiz sav komşu eylesin.
  • NecmettinNecmettin12 dk önce
    Pkk lı köpeklerin,ugruna can vereceği,bir boş bir davasi olurda,bizim davamız olmaz mi,tek fark bizim askerimiz,polisimiz,müslümanca şehit oluyor,onlarsa kafir,kafir,ölüyor,madem ölüm tek bir defa gelecek o da neden ALLAH İÇİN OLMASIN,VATAN SEVGİSİ İMANDAN GELİR.
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