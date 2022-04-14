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Yerel Van'da uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı!
Yerel

Van'da uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı!

Van'da, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 11:13:00 -
Van'da uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı!

Van'da, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 13,59 gram eroin, 12,08 gram esrar, 476,45 gram sentetik uyuşturucu ve 6 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 44 şüpheliden 18'i hakkında "uyuşturucu satmak", 26'sı hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı. (İLKHA)

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