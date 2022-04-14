Van'da uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı!
Van'da, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 13,59 gram eroin, 12,08 gram esrar, 476,45 gram sentetik uyuşturucu ve 6 hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 44 şüpheliden 18'i hakkında "uyuşturucu satmak", 26'sı hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı. (İLKHA)