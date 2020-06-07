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Aktüel

Van'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:57:22 -
Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde 35 kilogram esrar, 17 kilogram sentetik uyuşturucu ve 2 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ilçenin Esenyamaç Mahallesi'nden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Oğulveren Mahallesi Mescit mevkisinde operasyon düzenlendi.

Kaçakçılara yapılan müdahalede 71 paket halinde 35 kilogram esrar, 17 kilogram sentetik uyuşturucu ve 2 litre sıvı sentetik uyuşturucu bulundu.

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