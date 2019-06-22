Van’da ünlü ressamların ikonik tabloları sergilendi

VAN (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Van Gölü Ortaokulu öğrencilerinin öğretmenleri yardımıyla oluşturduğu ünlü ressamların ikonik tabloları Van’da sergilendi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen "Canlı Sanat Sergisi" temalı etkinlik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Resimlerdeki karakterlere benzemek için aynı giyim ve makyajı yapan öğrenciler, oluşturulan tablonun içine girip o kişiyi canlandırdı. Canlı sergiyi büyük beğeniyle izleyen Vanlılar, sık sık alkışlayarak öğrencilere destek verdi.

Ünlü ressamların tablolarını ve ikonik kişileri yeniden canlandıran Tatvan Van Gölü Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, yaptıkları çalışmaların herkes tarafından büyük beğeni topladığını belirtti. Aynı sergi için birçok yerden teklif aldıklarını ifade den Görsel Sanatlar Öğretmeni Eren, “Çalışmamız sosyal medyada çok beğenildi. Daha sonra yapılan haberle çok güzel tepkiler aldık. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Bu çalışma için genelde okuldaki sosyal etkinliklere katılmayan öğrencilerimizi tercih ettik. Bu sayede çocuklarımızın öz güveni arttı. Çalışmalarımızın sergilenmesi için birkaç yerden daha teklif aldık. Etkinliklerimizi orada da sürdüreceğiz” dedi.

Okulda gerçekleştirilen bir etkinlik kapsamında canlandırılan ikonik tabloların büyük beğeni topladığını ifade eden Okul Müdürü Şahin Ballıkaya ise, “Aynı etkinliği gerçekleştirmek üzere bugün Van’a geldik. Çocuklar uygulamalı olarak daha iyi öğreniyorlar. Öğrencilerimizin bir çoğu Tatvan’ın dışına ilk defa çıkıyor. Bu yüzden çok mutlu ve gururlular” diye konuştu.

Van Alışveriş Merkezi Müdürü Bulut Kılıçaslan da, öğrencilerin sosyal projesini medyada gördüklerini ve kendilerini kente davet ettiklerini belirterek, “Bu örnek projeyi Van halkının beğenisine sunmak istedik. Böylece okul yönetimiyle iletişime geçtik. Onlar da teklifimizi kabul ederek misafirimiz oldu” şeklinde konuştu.

Sergide yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler ise, etkinlik öncesi çok heyecanlı olduklarını, ama sahnede yürüdükleri esnada bu heyecanlarını yendiklerini dile getirdiler.