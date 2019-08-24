Van’da trafik kazası; 6 yaralı Van’ın Gürpınar ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken, kamyonetteki 15 koyun da telef oldu.

Van’ın Gürpınar ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken, kamyonetteki 15 koyun da telef oldu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Van- Hakkari yolunun 20’nci kilometresindeki meydana geldi. Van’dan Hakkari yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 AV 906 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi bilinmeyen 27 D 6302 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sev edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Van’daki hastanelere kaldırıldı. Kamyonette bulunan 15 koyun ise telef olurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.