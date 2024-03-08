Van’da TOKİ’ler arası ücretsiz ring servisleri başladı

Edremit ilçesinin Erenkent (Yeni TOKİ), Erdemkent (Eski TOKİ) ve Esentepe (Kiracılar TOKİ) mahalleleri arasında ücretsiz ulaşım başladı. Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı Say, geçtiğimiz günlerde hayata geçireceği projelerinin lansmanını gerçekleştirmişti. Başkan Say’ın duyurduğu projelerinden en çok dikkat çekenler arasında bulunan TOKİ mahalleleri arasında ücretsiz ring servisiydi. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi bu vaadini yerine getireceğini açıklayan Başkan Say, bugün itibariyle projesini hayata geçirdi.

“Üç mahalle arasında yolcularımızı ücretsiz taşıyacağız”

Konuya ilişkin konuşan Edremit Belediyesi Başkanı İsmail Say, geçtiğimiz günlerde düzenledikleri lansman toplantısında TOKİ’ler arası ücretsiz ulaşımı seçimden önce yerine getirme sözü verdiklerini hatırlattı. Projenin denemelerine pazartesi gününden itibaren başladıklarını ifade eden Başkan Say, “Bugün de resmi olarak yolcularımızı alıp hizmeti başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Edremitli vatandaşlarımız artık hiçbir ücret ödemeden 3 büyük mahallemizle ilçe merkezi arasındaki ulaşımlarını bu araçlarımızla temiz, güvenli ve nezih bir şekilde sağlayacaklar. Bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinin bu hizmeti dört gözle beklediğini dile getiren Erenkent Mahalle Muhtarı Öznur Pazarbaşı Bingöl ise böylesi bir hizmeti mahalleliye kazandıran Edremit Belediyesi Başkanı Say’a teşekkür etti.

Daha önce çok kısa mesafeli yolculuklarda bile belli bir ücret ödediklerini ifade eden vatandaşlar da, hizmeti hayata geçiren belediye yetkililerine teşekkür etti.

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