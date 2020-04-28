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Aktüel

Van’da terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs hakkında soruşturma

Van’da terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

2020-04-28 15:40:48 -
Van’da terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs hakkında soruşturma

Van’da terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 3 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmiş olup, adli makamlara bilgi verilerek haklarında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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