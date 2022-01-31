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Yerel Van’da terör operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Van’da terör operasyonu: Gözaltılar var

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 10:01:00 -
Van’da terör operasyonu: Gözaltılar var

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “24-30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs, PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi. DHA

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