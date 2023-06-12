Van'da terör operasyonu: 9 kişi...
Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 5-11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.
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