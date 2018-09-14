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Van’da şehiriçi ulaşıma indirim

Van Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplu taşımada indirime gitti.

14 Eylül 2018 Cuma 15:55
Van’da şehiriçi ulaşıma indirim

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatı ile 13 Eylül’de toplanan UKOME kurulunda şehiriçi ulaşıma indirim kararı çıktı. Buna göre bir önceki UKOME’de yüzde 20’nin üzerindeki fiyat artışları geri alınarak yüzde 20’ye sabitlendi. Van Büyükşehir Belediyesi’nde 13 Eylül 2018’de yapılan UKOME Kurulu toplantısı ile belirlenen indirim, fiyat tarifelerine şu şekilde yansıdı: Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerde tam bilet 2 TL’de sabit tutulurken, öğrenci 1.50 kuruştan 1.20 kuruşa geriledi.

Kampüs tam bilet 2.20 kuruştan 2.10 kuruşa, kampüs öğrenci biletleri 1.85 kuruştan 1.50 kuruşa düşürüldü. Erciş ilçesinde ise tam bilet 1.30 kuruştan 1.20 kuruşa öğrenci bileti de 1 TL’den 90 kuruşa düşürüldü. Havaalanı, Alaköy-Mollakasım-Ayanıs, Erçek, Ortanca Köyü, Atmaca, Çitören ve Arısu seferleri 3,75 kuruştan 3,50 kuruşa geriledi. Çift binişlik kartlarda ise kampüs 6 TL’den 4.80 kuruşa, Havaalanı 9 TL’den 7.60’ kuruşa, Marina-Akdamar Deniz Otobüsü 13.50 kuruştan 12.60 kuruşa, F tipi Cezaevi 6.50 kuruştan 5.60 kuruşa, Otogar ise 5.50 kuruştan 4.60 kuruşa düşürüldü.

Özel Halk Otobüslerinde şehir içi tam bilet değişmezken, öğrenci 1.50 kuruştan 1.20 kuruşa, Kampüs tam bilet 2.20 kuruştan 2.10 kuruşa düşürüldü. Erciş Tam bilet ise 1.30 kuruştan 1.20 kuruşa, öğrenci de 1 TL’den 90 kuruşa düşürüldü.

Minibüslerde ise tam bilet 2.25’den 2.20’ye Öğrenci 1.75’den 1.50 kuruşa düşürüldü kampüs tam bilet 2.50 kuruştan 2.20 kuruşa, F Tipi Cezaevi ve Topaktaş ise 2.50 kuruştan 2.20 kuruşa düşürüldü.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 15:55
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  2. van
  3. ukome
  4. toplu taşıma
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