Van'da şaşırtan görüntü!

Van semalarında oluşan mercek bulutu görüntülendi. Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

Van'da meydana gelen mercek bulutları herkeste büyük merak uyandırdı.

Alışık olunmayan bir şekle sahip olan bu bulutlar herkeste merak uyandırdı. Mercek bulutlarının son günlerde yaşanan depremlerle bir alakası olup olmadığı da merak konusu oldu.

Mercek bulutu nedir?

Mercek bulutu ilk olarak geçtiğimiz ay içerisinde Bursa semalarında görülmüştü. Mercek bulutları bazen UFO'ya benzer bir görüntü oluştururken bazen de dalgalar şeklinde ortaya çıkıyor. Mercek bulutu yaklaşık 2.000 metre ile 5.000 metre yüksekliklerde meydana geliyor. Bulutu oluşturan hava aslında hızlı hareket etse de bulut uzun süre aynı konumda kalıyormuş gibi görünebiliyor. Van'da görülen mercek bulutunun da yaklaşık 45 dakika boyunca bozulmadan aynı yerde kaldığı gözlemlendi. Mercek bulutlarının oluşabilmesi için güçlü hava akımlarının meydana gelmesi gerekiyor.