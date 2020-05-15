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Van'da roketatar mühimmatı ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 37 adet RPG- 7 antitak roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:06:00 -
Van'da roketatar mühimmatı ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 37 adet RPG- 7 antitak roketatar mühimmatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla düzenlenen, 'Kapan-Şehit Uzm.J.III Kad.Çvş Serkan Angan' operasyonunda yapılan arazi aramalarında terör örgütüne ait 32 adet RPG 7 antitank roketatar mühimmatı, 22 fünye ve bir miktar tıbbi malzeme ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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