Van'da patlamamış dev top mermisi bulundu!
Jandarma ekipleri tarafından Çaldıran ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda EYP, lav silahı ve patlamamış top mermisi bulundu.
Jandarma ekipleri tarafından Çaldıran ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda EYP, lav silahı ve patlamamış top mermisi bulundu.
Van Valiliğince yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca 30 Mayıs 2022 tarihinde PKK'ye ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Çaldıran ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Gökdal operasyonu icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, Operasyon neticesinde; 2 adet basma düzenekli EYP, 1 adet patlamamış top mermisi, 1 adet kullanılmış lav silahı ve çok sayıda malzemenin ele geçirildiği ifade edildi. (İLKHA)