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Aktüel Van'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 toplu taşıma aracına 30 bin lira ceza
Aktüel

Van'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 toplu taşıma aracına 30 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:20:30 -
Van'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 toplu taşıma aracına 30 bin lira ceza

VAN (AA) - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde kurallara uymayan 74 toplu taşıma aracına 30 bin lira ceza verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi Zabıta ekipleri, Sağlık İl Müdürlüğü ve kırsal bölgelerde Jandarma ekiplerinin katıldığı denetimlerde, M, V, H ve T plakalı araçlar denetlendi.

Durak dışı yolcu alma, kapasite üstü yolcu taşıma, maske ve hijyen kontrolü yapan ekipler, bir hafta içinde kurallara uymadığı belirlenen 74 toplu ulaşım aracına 30 bin lira ceza kesildi.

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