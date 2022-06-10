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Yerel Van'da korkutan deprem
Yerel

Van'da korkutan deprem

Van, Tuşba'da saat 09:05 civarlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 09:36:00 -
Van'da korkutan deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 09.02'de; yerin 6.95 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Öte yandan depremden iki dakika sonra da 3.8 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi.

DHA'nın haberine göre; kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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