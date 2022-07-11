Van'da kaçak sigara, av tüfeği ve tabanca malzemesi ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “4-10 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 280 paket sigara ele geçirilmiştir. 5729 SKM ve 2521 SKM bünyesinde; 150 adet av tüfeği, 50 adet av tüfeği malzemesi ve 485 adet tabanca malzemesi ele geçirilmiştir. Resmi Belgede Sahtecilik ve 6114 SKM bünyesinde sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen 4 adet pasaport, 1 adet ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay bünyesinde 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.