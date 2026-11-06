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Gündem Hasım bu kez dışarıdan değil, içeriden ama… Erdoğan hepsinin defterini dürecek!
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Hasım bu kez dışarıdan değil, içeriden ama… Erdoğan hepsinin defterini dürecek!

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Hasım bu kez dışarıdan değil, içeriden ama… Erdoğan hepsinin defterini dürecek!

İktidar partisinin son 25 yılın en büyük kriziyle karşı karşıya olduğunu savunan Milliyet Yazarı Zafer Şahin, “Çeyrek yüzyılda askeri ve ekonomik darbeler de dahil sayısız tehlikeyi ustalıkla bertaraf etmiş bir lider ve partisi bu kez zorlanıyor. Çünkü ilk kez hasım, rakip, düşman dışarıdan değil içeriden” diye yazdı.

“Bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canını fena halde sıktığını Güney Kore dönüşü uçakta yaptığı şu açıklamanın satır aralarından okumak mümkün” diyen Şahin şunları yazdı:

“Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor. Tabii bir gerçek var? Nedir bu gerçek?

Bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor’ Erdoğan’ın ‘Hiç ummadığımız insanlar’ sözüyle tarif ettiği vurgunculardan millet adına tek tek hesap soracağından hiç şüpheniz olmasın.

Bütün siyasi hayatı boyunca Erdoğan’ın karşılaştığı en büyük ihanet bu fon vurgunudur. O sebeple kimsenin gözünün yaşına bakmadan hepsinin defterini dürecektir. Bunu da kişisel bir hesaplaşma mantığıyla değil 25 yıldır kendisine koşulsuz, şartsız destek olan milleti adına yapacaktır.

Nasıl mı bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü Erdoğan milletin kendisinden hangi adımı atmasını beklediğini biliyor. Milletin adamı millet ne derse onu yapar... Bunun işaretini de uçakta vermiş zaten: ‘Aziz milletim şunu çok iyi bilsin ki; Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız’”

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