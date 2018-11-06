Van'da facia: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, ilçenin 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole yuvarlandı.

AA'nın haberine göre kazada, minibüsteki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 16 düzensiz göçmen yaralandı.

Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, helikopter ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.