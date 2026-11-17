AK Parti'nin sanatçı milletvekilinden Haluk Bilginer'e cevap
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Bugüne dek çok sayıda şiiri bestelemiş olan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" tabirinin kullanılmasını savunan Haluk Bilginer'e cevap verdi. Hacıoğulları, "Türklük utanılacak bir şey mi?" diye sordu.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.
Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.
O vekillerden biri de AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları oldu.Hacıoğulları, üzerinde "Türk Sineması" yazan klaket tutarak, oyuncu Haluk Bilginer'e "Türklük utanılacak bir şey mi?" sorusunu yöneltti.
Hacıoğulları, şu ifadeleri kullandı:
"Bu millet size ne istediniz de vermedi ki. Alkış, şöhret, servet... Sizi sevdi, sahiplendi. Başının üstünde taşıdı. Şimdi bu millete kendi adını çok mu görüyorsunuz? Türk edebiyatı var, çünkü Nazım Hikmet var, Sezai Karakoç var. Kürt edebiyatı var çünkü Ahmed-i Hani var, Mehmed Uzun var. Türk müziği var, çünkü Itri var, çünkü ben varım. Elbette Türk sineması var, Türkan Şoray, Kadir İnanır, Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Adile Naşit.. Türk'ün adından rahatsız olana soruyorum: Bu milletin alkışını alıp adını reddetmek nasıl bir nankörlük? Film bitti, Türk sineması size rağmen devam ediyor."
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