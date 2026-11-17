Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadı'na alındığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla bu kararın alındığını açıkladı. Galatasaray, stat değişikliği konusunda destek veren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulüp yönetimine de teşekkür etti.

GALATASARAY'DAN UEFA'YA YAZILI BAŞVURU

Samsunspor maçının ardından 24 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı ağırlayacak Galatasaray, zemin çalışmalarının aksamaması için yeni bir adım attı. Kutlu Akpınar'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz ekibinin maç öncesindeki son antrenmanını RAMS Park'ta yapmaması için UEFA'ya yazılı başvuruda bulundu.

UEFA VE ASTON VILLA KABUL ETTİ

Galatasaray'ın saha zeminini korumak amacıyla yaptığı başvuruya hem UEFA hem de Aston Villa olumlu yanıt verdi. Alınan karar doğrultusunda İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesindeki son antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştirecek. Böylece RAMS Park'ın zemini, kritik mücadele öncesinde antrenman için kullanılmayacak.

GÖZLER 24 KASIM'DAKİ DEV MAÇTA

Galatasaray, 21 Kasım'da Samsunspor ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştıktan sonra 24 Kasım'da Aston Villa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Sarı-kırmızılı yönetim, alınan önlemlerle stat zeminini Şampiyonlar Ligi mücadelesine en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyor.