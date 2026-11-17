Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hane halkının enerji tüketimini daha verimli hale getirmek ve fatura giderlerini azaltmaya yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği “Verimli Ev” uygulamasını hizmete açtı. Mobil uygulama mağazalarından indirilebilen sistem, evlerde kullanılan cihazların enerji tüketimini ayrıntılı şekilde inceleme imkânı sağlıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN GİRİŞ YAPILABİLİYOR

Uygulamayı kullanmak isteyen vatandaşlar e-posta adresleriyle hesap oluşturabiliyor ya da e-Devlet Kapısı üzerinden doğrudan giriş yapabiliyor. Sisteme girişin ardından elektrik ve doğal gaz faturalarındaki güncel tüketim bilgilerinin kullanıcı profiline eklenmesi gerekiyor.

Daha sonra buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, kombi ve klima gibi ev aletlerine ilişkin bilgiler sisteme giriliyor. Cihazların enerji sınıfı, motor gücü ve günlük kullanım süreleri de analizde dikkate alınıyor.

HANGİ CİHAZIN FATURAYA NE KADAR ETKİ ETTİĞİ GÖRÜLECEK

Girilen bilgileri yapay zekâ ve akıllı algoritmalar yardımıyla değerlendiren uygulama, her cihazın toplam enerji tüketimindeki payını ve oluşturduğu maliyeti hesaplıyor. Kullanıcılar böylece hangi ev aletinin elektrik ve doğal gaz faturalarına ne ölçüde yansıdığını görebiliyor.

Sistem ayrıca enerji tüketimine bağlı karbon emisyonu miktarını da gösteriyor. Analizlerin tamamlanmasının ardından cihaz bazında kişiselleştirilmiş verimlilik önerileri sunuluyor. Böylece gereksiz enerji tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

BAKAN BAYRAKTAR UYGULAMAYI DUYURDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla uygulamayı tanıttı. Enerji verimliliğinin “Millî Enerji 2040” vizyonunun temel unsurlarından biri olduğunu belirten Bayraktar, enerjide tam bağımsızlık hedefine ulaşmak için üretimin yanı sıra tüketimde verimliliğin de önem taşıdığını ifade etti.

Bayraktar, aydınlatmadan ısınmaya, elektrikli cihazların kullanımından günlük alışkanlıklara kadar atılacak adımların hem aile bütçesine hem de Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacağını vurguladı. “Verimli Ev” uygulamasıyla vatandaşların tüketim alışkanlıklarını inceleyerek evlerinde enerjiyi daha verimli kullanabileceklerini kaydetti.