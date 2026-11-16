  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu adamın profili çok net! Kadem Özbay gibiler Türk toplumuna ne verebilir? Almanya batıyor! Cihat Yaycı’dan GKRY Eğitim Bakanlığı’na tepki! “Rum çocuklarına Türk düşmanlığı mı öğretiliyor?” Türkiye’den uluslararası arenada önemli başarı! ITU Konseyindeki yerini yeniden aldı… Bakan Göktaş’a iftirası elinde patlamıştı! Yalanın Özlale’si şimdi de Karaaslan’ı hedef aldı İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü! Otobüsler yanıyor Nuri Aslan bakıyor Karaaslan’dan YP’li Özlale’nin iddialarına sert tepki: Fonda hesabım yok, o müfteri utanmazdan hesabını soracağım! Rum Kesimi ile BM yine oyun peşinde! ‘Dönüşümlü başkanlık’ tezgahı yeniden masada AB’den Rusya’ya yeni yaptırım dalgası! 101 kuruluş ve 12 kişi hedefte… Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelilerle buluştu: Muhalefetle gençlere bakış açımızda zihniyet farkı var
Gündem 500 bin dolarlık skandalda şok itiraf: Özel’in şaibeli ekibinden Ümit Özlale de listede
Gündem

500 bin dolarlık skandalda şok itiraf: Özel’in şaibeli ekibinden Ümit Özlale de listede

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
500 bin dolarlık skandalda şok itiraf: Özel’in şaibeli ekibinden Ümit Özlale de listede

Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasında dümendeki karanlık çarkın ilişkileri birer birer patlıyor. Tutuklu Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç'ın savcılığa verdiği sarsıcı ifadede; 500 bin dolarlık kirli para trafiğiyle, havlucuların partisinin başını çeken Özgür Özel'in gölgesindeki şaibeli ekibin kritik ismi Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'ye de muhalefeti susturmak ve şirketi destekletmek amacıyla rüşvet akıtıldığı resmen deşifre oldu!

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fon soruşturmasında süreç derinleşirken, şüphelilerin ifadelerindeki şok detaylar siyaset ve medya dünyasını sarstı. Fon soruşturmasında tutuklanan Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç'ın ifadesinde Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale ile ilgili çok konuşulacak iddia yer aldı. Parlakaç ifadesinde, "Abdulkadir Özkan bir toplantıda 500 bin dolar para istedi. Bu paranın bir kısmını Ümit Özlale'ye vereceğini söyledi. Bunun nedeni muhalefetin de bir şekilde ses çıkarmadan Emre Tezmen ve Tera'yı desteklemesi, ilişkilerini iyi tutması içindi." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tera Holding Yönetim kurulu üyesi Gürkan Parlakaç’ın savcılık ifadesindeki iddialar dikkat çekti. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Parlakaç, aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan yöneticilerden Abdulkadir Özkan’ın bir toplantıda 500 bin dolar istediğini öne sürdü. Parlakaç ifadesinde, Özkan’ın bu paranın bir kısmını muhalefetin sessiz kalması ve şirket yönetimiyle ilişkilerini iyi tutması amacıyla Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’ye vereceğini söylediğini iddia etti.

"EMRE TEZMEN VE TERA'NIN REKLAMI İÇİN HEDİYELER VE ELDEN PARALAR VERİLDİ"

Doğan'ın haberinde şu ifadeler yer aldı: "Siyasetle bağlantılı olup köşe yazarlığı yapanlar ve ekonomiye ilişkin haber gazeteciliği yapanlara yönelik Emre Tezmen'in ve Tera grubunun reklamının yapılması için hediyeler ve elden paralar verildi.

Bunlardan özellikle siyaset bağlantılı olan kişilerde XXX XXX ve Ümit Özlale ismini duydum. Bunu Emre Tezmen toplantı esnasında söyledi. Burada toplantıda Abdulkadir Özkan'da vardı. Abdulkadir Özkan'ın da geçmişi gazeteciliktir diye biliyorum. Hatta o toplantıda iktidar partisinden ve muhalefet partilerinden birilerini yanımızda tutmakta fayda var. Her iki kesimle de bağlantılarım çok iyi dedi.

"ABDULKADİR ÖZKAN 500 BİN DOLAR İSTEDİ"

Burada Abdulkadir Özkan, XXX XXX ve Ümit Özlale isminden bahsetti. Hatta Ümit Özlale hali hazırda Yeni Parti milletvekili diye biliyorum. O toplantıda Abdulkadir Özkan 500 Bin Dolar para istedi, bu parayı bahsetmiş olduğum XXX XXX ve Ümit Özlale isimli kişilere vereceğini söyledi.

"ÜMİT ÖZLALE'YE NE KADAR VERDİ BİLMİYORUM"

Ümit Özlale'ye bu 500 Bin Dolar içerisinden ne kadar verdi bilmiyorum. Fakat Ümit Özlale'ye verilmesindeki sebep muhalefetinde bir şekilde ses çıkarmadan Emre Tezmen ve Tera'yı desteklemesi, ilişkilerini iyi tutması içindi.

XXX XXX'a ise gerek sosyal medyada gerekse gazetede etkileşimi çok olduğu için Emre Tezmen ve Tera grubunu iyi bir şekilde reklamlaması için para verilmişti. Bunları bana Emre bizzat söyledi. Bu paranın ne zaman verildiği hususunda net bir şey söyleyemem fakat parça parça sürekli dağıtıldığını Emre bana söylüyordu.

Yani buna 2026 yılının başından itibaren de denilebilir.Ayrıca yine ekonomi alanında haber yapan gazetecilere de 100 Bin Dolar para ve pahalı hediyeler gönderildi. Bunların içerisinde çantalar, mücevher tarzında hediyeler gönderildi."

Tek aday Özgür yeniden genel başkan
Tek aday Özgür yeniden genel başkan

Gündem

Tek aday Özgür yeniden genel başkan

Özgür Özel’e zor soru: Emlak kralı yolsuzluk sanığı Ekrem İmamoğlu kendi cebinden kaç lira bağışladı?
Özgür Özel’e zor soru: Emlak kralı yolsuzluk sanığı Ekrem İmamoğlu kendi cebinden kaç lira bağışladı?

Gündem

Özgür Özel’e zor soru: Emlak kralı yolsuzluk sanığı Ekrem İmamoğlu kendi cebinden kaç lira bağışladı?

Dün baba evi diyordu, bugün işgalci ilan etti! Özgür Özel, YP-CHP kavgasını kurultaya taşıdı
Dün baba evi diyordu, bugün işgalci ilan etti! Özgür Özel, YP-CHP kavgasını kurultaya taşıdı

Gündem

Dün baba evi diyordu, bugün işgalci ilan etti! Özgür Özel, YP-CHP kavgasını kurultaya taşıdı

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan başkanların adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel 'siyasi kumpas' dedi
Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan başkanların adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel 'siyasi kumpas' dedi

Gündem

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan başkanların adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel 'siyasi kumpas' dedi

Can Ataklı'dan gündemi sarsacak açıklama! Sarıgül Özgür Özel'e 30 milyon dolar verdi: 'Tamar Tanrıyar bunu işkembeden atmaz'
Can Ataklı'dan gündemi sarsacak açıklama! Sarıgül Özgür Özel'e 30 milyon dolar verdi: 'Tamar Tanrıyar bunu işkembeden atmaz'

Gündem

Can Ataklı'dan gündemi sarsacak açıklama! Sarıgül Özgür Özel'e 30 milyon dolar verdi: 'Tamar Tanrıyar bunu işkembeden atmaz'

Özgür Özel'in dayattığı blok liste delegelerin oylarıyla geçirildi!
Özgür Özel'in dayattığı blok liste delegelerin oylarıyla geçirildi!

Gündem

Özgür Özel'in dayattığı blok liste delegelerin oylarıyla geçirildi!

Yeni Parti'nin ağır topları PM'ye alınmadı! Özgür Özel'in listesinde sürpriz isimler
Yeni Parti'nin ağır topları PM'ye alınmadı! Özgür Özel'in listesinde sürpriz isimler

Gündem

Yeni Parti'nin ağır topları PM'ye alınmadı! Özgür Özel'in listesinde sürpriz isimler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emice

Bu rustvetler Amerikan Doları ile olunca suç olmuyor mu?Bir bilen özel bir şekilde lütfen açıklasın....

Kadir

Ne demişler, çok bağırmak suçluluk göstergesidir, özlaleye bak sen, foncu foncu dedi ama en büyük foncu kendisi çıktı, Allah ellerine yüzlerine bulaştırıyor böyle
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23