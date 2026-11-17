Manzara nefes kesti! Spil Dağı bulutların üzerinde kaldı
Manisa’nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı’nda oluşan “bulut denizi” etkileyici görüntüler ortaya çıkardı. Dağın yeşil doğası, sis tabakasının üzerinde adeta başka bir manzaraya dönüştü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa’nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı’nda oluşan “bulut denizi” etkileyici görüntüler ortaya çıkardı. Dağın yeşil doğası, sis tabakasının üzerinde adeta başka bir manzaraya dönüştü.
Gediz Ovası’nın yaklaşık 60 metre seviyesinden yükselmeye başlayan Spil Dağı, Karadağ zirvesinde 1517 metreye ulaşıyor. Dağın çevresindeki vadiler ve dere yatakları, yoğun bitki örtüsüyle birlikte bölgeye farklı bir doğal görünüm kazandırıyor. Bulutların daha alçak seviyelerde kalmasıyla zirve ve yüksek kesimler bulutların üzerinde kaldı.
Spil Dağı, Manisa lalesi başta olmak üzere zengin bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Bölgede yaban atlarının yanı sıra farklı yaban hayvanı türleri de bulunuyor.
1968 yılından bu yana millî park statüsünde olan Spil Dağı’nda mağaralar, Sülüklü Göl ve Atalanı gibi doğal alanlar da yer alıyor.
Dağın eteklerindeki Ağlayan Kaya, diğer adıyla Niobe Kayası da Spil Dağı’nın en bilinen noktalarından biri. Doğal aşınma sonucu başı öne eğilmiş bir kadın görünümünü alan kaya, antik dönemden bu yana Niobe efsanesiyle ilişkilendiriliyor.
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