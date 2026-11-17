Sözcü TV’ye kayyım atanmasının ardından Tamar Tanrıyar’ın aylar önce yaptığı açıklamalar yeniden dolaşıma girdi. Tanrıyar’ın Sözcü Grubu ve sahibi Burak Akbay hakkında dile getirdiği iddialar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atan Tamar Tanrıyar’ın 17 Haziran 2026 tarihinde yaptığı paylaşım, Sözcü TV’ye kayyım atanmasıyla birlikte yeniden gündeme taşındı.

EKİM AYINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

“Sözcü'nün FETÖ'den yargılanan sahibi Burak Akbay, ülkeye bile gelemiyor. Sürekli Londra'da ve FETÖ'cülerle ama sahibi olduğu sözcü grubuna neden hiçbir şey olmuyor” tespitini yapan Tanrıyar; “İşte bu noktada büyük bir şaşırtmaca var. Sözcü grubu sadece muhalif bir mecra gibi görünüyor ama patronunun FETÖ'den yargılandığı ortadayken bu muhalifliğin perde arkasını araştırdığınızda bambaşka bir durum ortaya çıkıyor. Güya CHP'ye yakın bir mecra değil mi Sözcü? Hiç de değil. Onlar sadece FETÖ aparatları, Ekrem'le Özgür'ün şartsız şurtsuz yanındalar.

KAYYIM KARARI SONRASI YENİDEN GÜNDEMDE

Yani FETÖ'nün görevlendirdiği şahıslar önemli onlar için. Çünkü aynı yerden besleniyorlar. İşte bir ara içlerine giren Yılmaz Özdil de şaşırıp kaldı ve hemen oyundan çıktı. Ve şimdi ne diyor; onlarca solcu geçinen gazeteciyi de nasıl maaşa bağladıklarını anlatacağını açıklıyor. İsimlerini de vereceğim diyor. Ama sözcü dediğimiz yer zaten tamamen böyle. Tek amaç FETÖ'nün yeniden diriliş zamanı için ülkeyi karıştırmak, insanları sokağa davet etmek ve isyan ettirmek. Ama bunların esas planı başta dediğim gibi Ekim ayına hazırlık. Peki, patronu FETÖ'den aranan sözcü nasıl bu kadar rahat yayına devam ediyor? İşte buradaki oyun şu. Ne yapıp edip iktidar tarafını bunları ellemiyelim. Çok ileri gitmiş oluruz. Bunlar da zaten bir avuç insanın gazını alıyor diye yanıltan birileri var. Bunlar baktılar ki ne yapsalar ne etseler de kendilerine bir şey olmuyor. Artık gaza tam son sürat basıyorlar. Her gün bir yalan haber, her gün kışkırtıcı bir haber. Özellikle de Rütük başkanı Ebubekir Şahin görevinden ayrıldıktan sonra şu dönemde yaşanan boşlukta aldılar başlarını gidiyorlar” şeklinde iddialarda bulunmuştu.

İDDİALARI SOSYAL MEDYADA YENİDEN DOLAŞMAYA BAŞLADI

Tamar Tanrıyar’ın Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın FETÖ iltisakına dikkat çektiği açıklaması, Sözcü TV ve sozcu.com.tr’ye kayyım atanması üzerine yeniden sosyal medyada dolaşmaya başladı.