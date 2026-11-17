AB Komisyonu, insan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla kurşun içeren av tüfeği saçmalarına yönelik yeni düzenlemenin kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB'nin kimyasallara ilişkin tüzüğü kapsamında, ağırlığının yüzde 1'i veya daha fazlası kurşundan oluşan saçmaların satışının ve kullanımının 2033'ten itibaren yasaklanacağı bildirildi.

Avcılık ve sportif atıcılıkta kullanılan kurşun saçmaların toprakta, suda ve av hayvanlarının etinde kirliliğe yol açtığı belirtilen açıklamada, bunun insanlar ve yabani hayvanlar açısından zehirlenme riski oluşturduğu ifade edildi.

Yeni düzenlemeyle gelecek 20 yılda yaklaşık 550 bin ton kurşunun çevreye yayılmasının önlenmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, bu sayede yaklaşık 1,1 milyon çocuğun kurşunun sinir sistemi gelişimi üzerindeki zararlı etkilerinden ve 156 milyon kuşun da kurşun zehirlenmesinden korunmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Askeri ve savunma amaçlı mühimmatın yasak kapsamı dışında tutulduğu belirtilen açıklamada, savunma alanında yaygın olarak kullanılan mermilerin söz konusu kısıtlamadan etkilenmeyeceği bildirildi.

AB Komisyonu, 12 Kasım'da da balıkçılıkta kullanılan kurşun içeren olta ağırlıkları, yapay yemler ve tellere yönelik benzer bir kısıtlama kararı almıştı.