Fransa'da, ABD’li teknoloji devi Apple bazı iPhone modellerinde planlı eskitme uyguladığı iddiasıyla yargılanacak.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Apple'a bazı iPhone modellerinin yetkili servisler dışında onarılmasını önleyerek planlı eskitme uyguladığı gerekçesiyle dava açıldı.

Dosyaya yakın kaynaklar davanın, 17 Haziran'da Paris'te görüleceğini açıkladı.

Davaya konu olan modeller arasında iPhone XS, iPhone 12, 13, 14 ve 15 serileri ile 2022'de piyasaya sürülen iPhone SE yer alıyor.

Suçlu bulunması halinde ABD'li teknoloji devine 300 bin avroya kadar para cezası kesilebilir.

Planlı eskitmeye karşı mücadele veren çevreci Fransız derneği "Halte a l'Obsolescence Programme" Aralık 2022'de Apple hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dernek daha önce de Apple hakkında şikayette bulunmuş, şirket yazılım güncellemelerinin eski cihazları yavaşlatabileceği konusunda iPhone kullanıcılarını uyarmadığı iddiasıyla 2021'de açılan davada 25 milyon avro para cezasına çarptırılmıştı.

Planlı eskitme, üreticilerin özellikle elektronik cihazlarda ürünlerinin kullanım ömrünü kasıtlı olarak sınırlandırmak ve sürekli tüketim döngüsü oluşturmak için kullanılan bir yöntem.

Fransa'da sattıkları ürünleri kasıtlı olarak eskiten firmaların sorumlularına 2 yıl hapis, 300 bin avro tazminat ve yıllık gelirinin yüzde 5'i kadar ceza verilebiliyor.